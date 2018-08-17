Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandığı maçın rövanşında LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen play-off'a yükselen Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi de belli oldu.

16 Ağustos 2018, Perşembe 22:46 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018, Cuma 13:30
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UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda LASK Linz önünde 2-0 geriye düşen Beşiktaş, kabustan Alvaro Negredo'nun 90'da attığı golle uyanmıştı.

Rakibine 2-1 yenilmesine rağmen play-off'a kalmayı başaran Siyah Beyazlılar'ın bu turdaki rakibi de belli oldu.

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Üçüncü ön eleme turunun ilk maçında deplasmanda Nordsjaelland'ı 2-1 mağlup eden Partizan, rövanşı da 3-2 kazandı ve play-off turunda Kara Kartal'la eşleşti.

Partizan ile Beşiktaş arasındaki ilk maç, 23 Ağustos Perşembe günü Belgrad'da oynanacak. Vodafone Park'taki rövanş mücadelesi ise 30 Ağustos'ta.

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