Beşiktaş’ın sahasındaki yenilmezlik serisi sona erdi

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’a 3-2 mağlup olan Beşiktaş, hem önemli bir 3 puan yitirdi hem de ligde 45 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Süper Lig’de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda Akhisarspor’a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 45 lig maçında rakiplerine iç sahada galibiyet şansı vermedi.

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı 7 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Bursaspor’u da Vodafone Park’ta 3-2 mağlup ederek serisini Dolmabahçe’ye taşıdı. Akhisarspor yenilgisinin ardından Beşiktaş iç sahada oynadığı 10 maçı da kazanarak 30 puan topladı ve 2015-2016 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansını, 2016-2017 sezonunda da devam ettirdi. Bu sezonda yaptığı 17 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda iç saha hakimiyetini sürdürdü. Beşiktaş, geride kalan sezondaki 17 iç saha müsabakasında 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu sezona kendi evinde başlayan siyah-beyazlılar, Akhisarspor’u 2-1 mağlup ederek serideki son galibiyetini aldı.

Beşiktaş, iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik serisi boyunca 38 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar rakiplerine 113 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Beşiktaş’ın iç sahada en başarılı olduğu dönem ise geçen sezon oldu. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde ev sahibi olarak çıktığı maçlarda 14 galibiyet, 3 beraberlik alırken, attığı 44 gole karşılık, kalesinde 10 gole engel olamadı.

- 19 maçta kalesini kapattı

Beşiktaş, 45 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kalesini 19 maçta rakiplerine kapattı.

2015-2016 sezonunda 6 maçı gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda 5, geçen sezon da 8 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

- Derbi galibiyetlerinde önde

Siyah-beyazlı ekip, 45 maçlık seride ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 5 derbi karşılaşmasında, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu süre içinde Galatasaray’a karşı 2 galibiyeti bulunan Beşiktaş, bir maçını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda, bir maçını da Vodafone Park’ta kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılıları Vodafone Park’ta ilk kez ağırladığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta iki kez karşılaşan Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 1 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti.

- En farklı galibiyet Kardemir Karabükspor’a karşı

İç sahada rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, kendi evindeki en farklı galibiyetini ise geçen sezon Kardemir Karabükspor’a karşı kazandı.

Vodafone Park’ta rakibini ağırlayan siyah-beyazlılar, Pepe, Anderson Talisca (2) ve Vagner Love (2)’un golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş, en gollü galibiyetlerini de 5-1’lik skorlarla aldı. Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun 19. haftasında Atiker Konyaspor’u 5-1 mağlup ederken, 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor’u yine aynı skorla 5-1 yenmeyi başardı.

AA