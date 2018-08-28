Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Antalyaspor’la karşı karşıya gelen Beşiktaş’ın kalesini 20 yaşındaki Utku Yuvakuran korumuştu.

Kaptan Tolga Zengin’in bel ve dizindeki ağrılar sebebiyle kadroya alınmamasının ardından eldivenleri devralan Yuvakuran, kalesinde 3 gol görmüştü. Karşılaşmanın ardından genç file bekçisiyle görüşen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncusuna moral verdi.

Karius mecburen beklemede

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Partizan’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş’ta kaleyi yine Utku’nun koruması bekleniyor.

Tolga Zengin’in tedavisinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bildirilirken kaptanın Sırp temsilcisiyle oynanacak mücadeleye yetişmesi ihtamilinin zor olduğu kaydedildi.

Fulham’a transfer olan Fabri’nin yerini Loris Karius’la dolduran Siyah- Beyazlılar, UEFA Kuralları sebebiyle Alman kaleciyi listeye ekleyemiyor. Listeyi güncelleme hakkı bulunmayan Beşiktaş, bundan dolayı Partizan karşılaşmasında Karius’a forma veremeyecek.

Orhan Yıldırım