Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'da oynanacak mücadele için Siyah-Beyazlıların yolculuğu başladı. Beşiktaş Avusturya'ya Gökhan Töre dışında tam kadro gitti.

Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu...

Tolga

Utku

Ersin

Gökhan G.

Fatih

Vida

Pepe

Roco

Adriano

Caner

Medel

Necip

Dorukhan

Tolgay

Oğuzhan

Babel

Lens

Quaresma

Güven

Larin

Alpay

Love

Negredo





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