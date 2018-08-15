Beşiktaş'ın LASK Linz maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar bu maç için Avusturya'ya gitti. Gökhan Töre dışında kadroda eksik bulunmuyor.

15 Ağustos 2018, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018, Çarşamba 12:22
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Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'da oynanacak mücadele için Siyah-Beyazlıların yolculuğu başladı. Beşiktaş Avusturya'ya Gökhan Töre dışında tam kadro gitti.

Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu...

Tolga

Utku

Ersin

Gökhan G.

Fatih

Vida

Pepe

Roco

Adriano

Caner

Medel

Necip

Dorukhan

Tolgay

Oğuzhan

Babel

Lens

Quaresma

Güven

Larin

Alpay

Love

Negredo


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