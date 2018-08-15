Beşiktaş'ın LASK Linz maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında LASK Linz ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar bu maç için Avusturya'ya gitti. Gökhan Töre dışında kadroda eksik bulunmuyor.
Beşiktaş'ın LASK Linz ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Avusturya'da oynanacak mücadele için Siyah-Beyazlıların yolculuğu başladı. Beşiktaş Avusturya'ya Gökhan Töre dışında tam kadro gitti.
Beşiktaş'ın LASK Linz kadrosu...
Tolga
Utku
Ersin
Gökhan G.
Fatih
Vida
Pepe
Roco
Adriano
Caner
Medel
Necip
Dorukhan
Tolgay
Oğuzhan
Babel
Lens
Quaresma
Güven
Larin
Alpay
Love
Negredo
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