Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine az bir süre kalırken Beşiktaş ve Galatasaray Portekizli yıldız Joao Mario için yarışa girdi.

Beşiktaş, ofansif orta saha pozisyonunda oynayan yıldız için İtalyan ekibi Inter'in kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı ekip 3 gün önce, 1 yıllık kiralık ve 2.6 milyon Euro maaş teklif ettiği Portekizli yıldız için fiyatı 3 Milyon Euro'ya çıkardı. Bunun üzerine ezeli rakip Galatasaray transfere müdahil oldu. Joao Mario, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle Aslan'a gitmeye sıcak bakıyor.

SON KARAR TERİM'İN

Bir yandan Joao Mario transferini zorlayan Galatasaray, bir yandan da Ndiaye ile görüşmeleri sürdürüyor. İki futbolcu ile teması belli seviyeye getiren Galatasaray yönetimi son kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakacak.

Kaynak: Skorer