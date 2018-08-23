Negredo veya Vagner Love ile kısa süre içinde yollarını ayırarak yetenekli bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İtalyan kulübünde mutlu olmayan Mbaye Niang’ı listesine aldı. Şenol Güneş’in onay vermesi halinde 23 yaşındaki yıldız futbolcu için Torino’ya resmi kiralama teklifi yapılacak.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala golcü arayışlarını yoğun biçimde sürdüren Beşiktaş son olarak Mbaye Niang’ı listesine aldı. Milan’ın 1 Temmuz tarihinde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Torino’ya sattığı 23 yaşındaki Senegalli golcünün, menajeri tarafından sürpriz biçimde siyah-beyazlı kulübe teklif edildiği ortaya çıktı.

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Mbaye Niang geçtiğimiz sezon kiralık olarak Torino forması giyerken 29 resmi maçta 4 gole imza atmıştı. Milan’la yolları ayrılan genç forvetin yeni kulübü Torino’da mutlu olmadığı ve bu nedenle kariyerini farklı bir takımda sürdürmenin hesaplarını yaptığı aktarıldı.

Kısa süre içinde Alvaro Negredo veya Vagner Love’u göndererek yeni bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ın, Niang’la ciddi olarak ilgilendiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, Senegalli forveti kiralık olarak renklerine bağlamaya sıcak baktığı belirlendi.

Beşiktaş Yönetimi’nin, Niang için gelen sürpriz teklifi Teknik Direktör Şenol Güneş’e ilettiği öğrenildi. Güneş’in onay vermesi durumunda yetenekli oyuncu için Torino’ya kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi.

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Mbaye Niang, Torino’nun geçen hafta Roma’ya 1-0 mağlup olduğu lig maçında Teknik Direktör Walter Mazzarri tarafından kadroya alınmadı. Andrea Belotti ve Simone Zaza’nın gölgesinde kalan Niang’ın düzenli forma şansı bulmak için Beşiktaş’a gelmek istediği vurgulandı.

11 MAÇA ÇIKTI

Mbaye Niang, Senegal Milli Takımı formasıyla 11 maça çıkarken, 1 gol attı. Rusya’daki Dünya Kupası’nda 3 karşılaşmada ilk 11’de görev yapan Niang 2-1 kazandıkları Polonya maçında farkı ikiye yükselten isim olmuştu.