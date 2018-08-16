Yeni sezon öncesinde takımın kalesini 2 yıl boyunca başarılı bir şekilde koruyan Fabricio Ramirez’i 6 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen Siyah- Beyazlılar, İspanyol eldivenin yerini doldurmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu doğrultuda Ada temsilcisi Arsenal’in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina için son bir atağa kalkan Kartal, İngiliz ekibinin 6 milyon Euro’da ısrarcı olması sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu gelişme sonrasında yönetim, rotayı, teknik direktör Şenol Güneş’in eski öğrencisi Harun Tekin’e kırdı.

Konuşulan rakam 3 milyon Euro...

2 hafta önce yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı açıklamada Harun’la ilgilenmediklerini açıklayan Başkan Fikret Orman’ın, Ospina’dan gelen olumsuz haber sonrasında milli kaleciyi gündeme aldığı belirtildi. Yönetimin, Harun için son olarak 3 milyon Euro isteyen Bursaspor’la LASK Linz mücadelesi sonrasında masaya oturacağı belirtildi.

Orhan Yıldırım