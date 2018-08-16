Fabri'yi 6 milyon euro'ya Fulham'a satmasının ardından kaleci arayışlarına giren Beşiktaş, en ciddi hedef olarak Arsenal'in Kolombiyalı kaleci David Ospina'yı belirlemişti.

Arsenal'ın menajeri Unai Emery de 2014'te Nice'ten alınan Ospina'yı gönderebileceklerini açıklaması, Siyah Beyazlı taraftarları ümitlendirse de Ospina, tercihini İtalyan ekibi Napoli'den yana kullandı.

Geçtiğimiz sezon Napoli'nin kalesini koruyan Reina'nın Milan'a transfer olmasının ardından kaleci arayışlarına giren Napoli'de başkan De Laurentiis, ''Bu transferi muhtemelen gerçekleştireceğiz. Anlaşamazsak Ochoa, Mignolet veya Tataruşanu'ya gideceğiz." açıklamasını yapmıştı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun son dakika olarak verdiği habere göre Ospina, bu gece İtalya'da olacak ve yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imzasını atacak.