Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün Vodafone Park’ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninin ardından transfer çalışmaları hakkında konuştu ve İngiliz devi Liverpool’un kalecisi Loris Karius’la ilgilendiklerini net bir dille doğruladı.

Tam olarak bitmiş bir şeyin olmadığını belirten Orman, “İlgilendiğimiz oyuncular var. Karius da bu isimlerden bir tanesi. İnşallah olur. Ancak şu an için tam anlamıyla biten bir şey yok” dedi.

Bugün 20.00’de geliyor

Bu açıklamanın ardından ise Alman file bekçisinin bu akşam saat 20.00’de İstanbul’a geleceği öğrenildi. 25 yaşındaki eldivenin, yarın sabah da sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Hatırlanacağı üzere Kara Kartal, İngiliz ekibi ile iki yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı.

Maliyeti belli oldu

Karius’un maliyeti de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Liverpool’a 2.5 milyon Euro (17.5 milyon TL) kiralama bedeli ödeyecek olan Kara Kartal, Alman eldivene de yıllık 2 milyon Euro (14 milyon TL) verecek. 25 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinde 7.5 milyon Euro’luk (53 milyon TL) satın alma bedeli de olacak.

Karius’un, Siyah-Beyazlı formayla belli sayıda maça çıktığı takdirde bu satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği de iddialar arasında.

‘Şartlar uyarsa alacağız’

Karius’un yanı sıra Siyah-Beyazlılar ile ismi anılan Marco Fabian’la ilgili de konuşan Kara Kartal’ın patronu, “İmza atılmadan bunları konuşmak doğru değil. Birçok oyuncuyla ilgileniyoruz. Bütçemize uyan isimler olursa onları kadroya katacağız ancak uymazsa almayacağız” ifadelerini kullandı.

Mario Gomez sorularını da yanıtlayan Orman, “Kendi aramızda bile bu durumu hiç konuşmadık. Hiçbir zaman gündemimize gelmedi” diye konuştu.