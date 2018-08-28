Beşiktaş, Torino forması giyen Adem Ljajic’le ilgili girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, başarılı futbolcu için kulübüyle görüşmelerine devam ediyor.

Fiorentina, Roma ve İnter formalarını giydikten sonra Torino’ya transfer olan Sırp futbolcu, bu takımda daha çok sol kanat olarak forma giydi.

2016 yılında 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino’ya transfer olan Ljacic’in takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ljajic, Torino’nun Rincon’u transfer etmesi sonrasında forma şansı bulamadı.