Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın derlediği habere göre; Beşiktaş Yönetimi, olağanüstü genel kurul için 16 Eylül tarihinde karar kılarken, siyah-beyazlıları 9 ay içerisinde üç genel kurul bekliyor. Siyah-beyazlı yönetimin önceki günkü yönetim kurulu toplantısında neden seçim kararı aldığı konusunda açıklamada bulunan Başkan Fikret Orman, “Arkadaşlar ülkemizde derin bir kriz var. Bizim de enerjimiz çok düşük... Beşiktaş’ı hızlandırmak, daha etkili çalıştırmak için yeni bir yönetime ve çok ciddi bir enerjiye ihtiyacımız var. Sürekli birbirinizle kavga ediyorsunuz ve enerjinizi boşa tüketiyorsunuz” diye konuştu.

Erdal Torunoğulları dışında diğer yöneticilerin yer aldığı toplantıda sadece bir değil, iki kongre kararı alındı. İlk etapta tüzükte değişiklik yapılarak 2018 yılının sonlarına doğru tek seçim yapmayı planlayan siyah - beyazlı yönetim bu fikrinden vazgeçti. Ancak tüzük tadil kongresinin de 15 Eylül’de gerçekleşmesine karar verildi. Tüzükte yapılacak değişikliğin bir gün sonrasında ise normal seçim gerçekleşecek. Bu yönetimin de 9 aylık olacağı, siyah-beyazlıların mayıs ayında bu kez olağan genel kurulla yeni başkan ve yönetimini seçeceği belirtildi.

Seçime gireceğini ilan eden Orman’ın, Serdal Adalı, Muzaffer Nasıroğlu, Ahmet Kavalcı ve Hacı Sabancı gibi isimlerle şi mdiden temas kurmaya başladığı öğrenildi.

‘Başkanın kararını doğru buluyorum’

Yeni yönetimde yer alacağı söylenen Beşiktaş eski Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı, Başkan Fikret Orman’ın aldığı seçim kararının doğru olduğunu söyledi.

Radyospor’a konuşan Kavalcı, “Başkanın kendi düşüncesidir. Ben henüz kendisi ile görüşmedim. Başkan bir anda karar aldı. Başkanın kararını doğru buluyorum. Heyecanını kaybeden arkadaşların yerine başka arkadaşlar gelebilir. Yeni yönetim için hayırlısı diyelim henüz başkan ile konuşmadım” dedi.