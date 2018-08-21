Kartal ekonomik anlamda nefes aldı. Uzun süredir aksayan futbolcu ve personel ödemeleri konusunda mali kaynak sağlayan Beşiktaş, bayram öncesi yaklaşık 6 milyon euroluk bir ödeme yaptı. Bu şekilde futbolcuların ve personelin bayrama biraz olsun rahatlayarak girmeleri sağlandı. Yönetim ödemelerin ikinci bölümünü de bayramdan sonra tamamlamayı planlıyor.

UEFA İLE SORUN KALMADI

Daha önce bir konsorsiyumdan sağlanması planlanan 96.4 milyon dolarlık kredi anlaşmasının gerçekleşmemesi üzerine mali sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın, yeni bir finansman kredisi sağlamak için de görüşmeler yaptığı bildirildi. Bu ödemelerin ardından Beşiktaş’a, UEFA’da problem çıkartacak bir futbolcu alacağı da kalmadı. (Akşam)