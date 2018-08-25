Anderson Talisca'nın geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarına geçen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Joao Mario'ydu.

Siyah Beyazlılar'ın Inter'de forma giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği ifade edilmişti.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde yıldız futbolcunun Milano ekibinde kalacağını yazdı.

Haberde Portekizli yıldızın Türkiye'den gelen teklifleri reddettiği ve bu sezon da Inter forması giyeceği kaydedildi. Joao Mario, 2016 yazında Sporting Lizbon'dan 40 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olmuştu.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr