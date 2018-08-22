Beşiktaş, Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Lima ile temasa geçti. Kartal, teknik ekibin raporu doğrultusunda tecrübeli oyuncuya ilk teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Beşiktaş oyuncuyu kiralık istiyor.

TRANSFERE SON NOKTA KONACAK

Siyah-Beyazlı yönetim, Sambacı yıldızın menajeri ile ilk görüşmeyi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Tarafların bir kaç gün içinde yeniden bir araya geleceği ve transfere son noktayı koyacağı bildirildi.

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TALISCA'NIN YERİNE LIMA

10 numara pozisyonunda oynayan Lucas Lima, sol kanatta da görev alabiliyor. Brezilyalı oyuncu, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasından sonra bu boşluğu rahatlıkla dolduracak bir isim.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Lucas Lima, bu sezon Palmeiras formasıyla 17 lig maçına çıktı ve 2 gol ve 2 asist üretti. Santos'tan Palmeiras'a bu sezon transfer olan Lima'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Kaynak: Takvim