Yeni sezon öncesinde takımın başına Dusko Ivanovic’i getirmek için anlaşmaya varan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız veriyor. Siyah Beyazlıların guard transferindeki hedefi bir Litvanyalı.

Donatas Urbonas’ın haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Vytenis Cizauskas ile görüşmelerde önemli yol aldı. Cizauskas geçtiğimiz sezon Estonya Ligi’nde Tartu Rock forması giyerek kendisini göstermişti.

Cizauskas, Estonya Ligi’nde 15.7 sayı 3.4 ribaunt ortalamaları ile mücadele etmişti. Litvanyalı oyuncunun kariyerinde Zalgiris, Valladolid ve Lietkabelis gibi takımlar da bulunuyor.

Cizauskas, Estonya Finallerinde 22.5 sayı ortalaması ile oynamıştı.

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