Beşiktaş son 3 maçında da geriye düştü

Partizan ile deplasmanda oynanan ilk maçtan 1-1 beraberlikle ayrılarak ikinci maç öncesinde avantaj yakalayan Beşiktaş'ta savunmada yapılan hatalar dikkatlerden kaçmadı. Dünya Kupası'nda boy gösteren Pepe ve Vida'nın takıma geç katılması, savunmadaki performans düşüklüğündeki en önemli etki oldu. Siyah-beyazlılar rakipleriyle oynadığı son 3 resmi maçta geriye düşen taraf olsa da bu 3 karşılaşmada da istediği skorları aldı.

Avrupa Ligi'nde bir önceki turda Avusturya ekibi LASK Linz'le karşılaşan Beşiktaş, ikinci maçta 2-0 geriye düşmesine karşın son dakikada bulduğu golle skoru 2-1'e getirip turu geçmişti. Ligde ise BB Erzurumspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın etkili oyunuyla maçı 3-1 kazanarak ligde kayıp yaşamamıştı.

Partizan deplasmanında da karşılaşmanın 14. dakikasında yediği golle geriye düşen Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın 15. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı. Mücadelenin 1-1 sona ermesiyle Beşiktaş, ikinci maç için avantaj yakaladı.