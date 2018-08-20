Beşiktaş Sompo Japan'da Dusko Ivanovic dönemi

Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Japan, başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic'in getirildiğini açıkladı.

20 Ağustos 2018, Pazartesi 16:58
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Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Japan, başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic getirildi.

61 yaşındaki (1 Eylül 1957) Karadağlı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Antrenörük kariyerine 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Fribourg takımında başlayan Dusko Ivanovic, şu takımları çalıştırdı:

1997-1998 Fribourg

1998-1999 Fribourg

1999-2000 Limoges

2000-2001 Tau Vitoria

2001-2002 Tau Vitoria

2002-2003 Tau Vitoria

2003-2004 Tau Vitoria

2004-2005 Tau Ceramica

2005-2006 Barcelona

2006-2007 Barcelona

2007-2008 Barcelona

2008-2009 Tau Ceramica

2009-2010 Caja Laboral

2010-2011 Caja Laboral

2011-2012 Caja Laboral

2012-2013 Caja Laboral

2014-2015 Panathinaikos

2015-2016 Khimki

2016-2017 Khimki"

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