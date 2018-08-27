Beşiktaş Sompo Japan sezonu açtı

Beşiktaş Sompo Japan, bu sabah yaptığı antrenmanla 2018-2019 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde başantrenör Dusko Ivanovic yönetiminde yapılan antrenman 2 saat sürdü.

İzinli olan Erkan Veyseloğlu antrenmana katılmazken, mevcut Türk basketbolcular çalışmalarda yer aldı.

Isınma ve stretching hareketlerinin ardından şut çalışması gerçekleştiren Siyah-Beyazlı takım, daha sonra kondisyon çalışması yaptı.

Antrenmanının ikinci bölümünde fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştiren Beşiktaş, şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Beşiktaş Sompo Japan Takımı, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.