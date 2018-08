Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.

2018-2019 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 1994 doğumlu Burak Can Yıldızlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

202 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev alan Burak Can Yıldızlı geçtiğimiz sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece forması altında 4.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı."