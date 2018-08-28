Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Burak Can Yıldızlı'yı kadrosuna kattı.
2018-2019 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, 1994 doğumlu Burak Can Yıldızlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
202 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev alan Burak Can Yıldızlı geçtiğimiz sezonu Demir İnşaat Büyükçekmece forması altında 4.7 sayı, 2.7 ribaund ortalamalarıyla tamamladı."
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece forması giyen Burak Can Yıldızlı'yı transfer etti.
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