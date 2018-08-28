Beşiktaş - Partizan maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Partizan ile oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

28 Ağustos 2018, Salı 12:26
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda 1-1'in rövanşında Partizan'ı konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önündeki karşılaşmayı kazanarak gruplara kalmayı hedefliyor. 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan'ın yöneteceği karşılaşmada, Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe, yardımcı hakem olarak görev alacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak. 

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)

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