Beşiktaş, Loris Karius ile yarın sözleşme imzalayacak

Beşiktaş’ta, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan kiralanan Alman file bekçisi Loris Karius’la yarın resmi sözleşme imzalanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bildirimde, Loris Karius için yarın saat 12.00’de Vodafone Park’ta imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Organizasyonda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin de yer alacağı aktarıldı.

AA