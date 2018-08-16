Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında bu akşam deplasmanda Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaşacak. Temsilcimizin bu mücadelesinin Türkiye'de yayınlanması zor görünüyor. Çünkü LASK Linz - Beşiktaş maçının yayın hakları Avusturya kulübünde. Avusturya kulübü ise bu maçın yayın hakkı için 150 bin Euro talep ediyor. Türkiye'den şuana kadar 150 bin Euro veren kulüp çıkmadı. Eğer çıkmazsa maç Türkiye'de yayınlanmayacak. Türk futbol severler ise internetten maçı şifresiz izleme yöntemlerini araştırıyor. LASK Linz - Beşiktaş maçını şifresiz veren kanalları sizler için araştırdı.

LASK Linz - Beşiktaş maçını Avrupa'da şifresiz veren kanallar?

Bu akşam 20:45'de başlayacak LASK Linz - Beşiktaş maçını LT1, Arena Sport 1, Arena Sport 4, Pyramids TV, Sports 1 ve ESPN kanallarının yayınlanması bekleniyor. Türkiye'den bir yayıncı kuruluş maçın yayını alırsa detaylar da burada olacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar da fanatik.com.tr'de...

3’lüden beklentiler büyük

Oyuncularını bu karşılaşma öncesinde uyaran teknik direktör Şenol Güneş, erken bir gol bulup sürprize izin vermeden turu elde etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda hücum hattına gerekli talimatı veren Güneş; Babel, Lens ve Larin üçlüsüne ek olarak geri bölgeden Oğuzhan ve Tolgay’ın da katkısıyla rakibi yıkıp Avrupa Ligi gruplarına bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Partizan en yakın rakip...

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, Play-Off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak. Sırp temsilcisi, Danimarka’da oynanan ilk maçı 2-1 kazanıp avantajı kapmıştı.

LASK Linz - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20:45'de başlayacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşa henüz belli değil. Maçı yayınlayacak kanal belli olduğunda haberimiz güncellenecektir. Bu arada maçın canlı skor takibi, golleri ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Muhtemel 11'ler

LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Ullmann, Ramsebner, Michorl, Trauner, Holland, Ranftl, Goiginger, Frieser, Tetteh

Beşiktaş: Tolga,, Gökhan Gönül, Pepe, Roco, Caner, Lens, , Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin

Beşiktaş turu nasıl geçer?

Her türlü beraberlik ve galibiyette Beşiktaş Play-Off'a kalan taraf olacak. Maç 1-0 LASK'ın üstünlüğü ile biterse maç uzatmala gidecek. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazsa mücadele penaltılara gidecek.

LASK Linz - Beşiktaş iddaa oranları

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda deplasmanda oynayacağıLASK Linz maçının İddaa oranları açıklandı.

Siyah Beyazlılar favori olarak gösterilirken Beşiktaş'ın galibiyetine 1.75, Avusturya temsilcisine ise 3.30 oran verildi. Beraberlik ihtimali ise 3.00 olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın UEFA kadrosu yenilenmişti!

B36 Torshavn eşleşmesinde kadroya dahil edilmeyen Domagoj Vida, Quaresma ve Pepe ile yeni transfer Enzo Roco LASK Linz kadrosuna alındı. Beşiktaş'ta Orkan Çınar, Umut Nayır ve Atiba Hutchinson ise kadroya dahil edilmedi.

LASK Linz'in kadrosu

Kaleciler: Filip Dmitrovic, Alexander Schlager, Thomas Gebauer, Tobias Lawal

Defans: Gernot Trauner, Christian Ramsebner, Markus Wostry, Philipp Wiesinger, Emanuel Pogatetz, David Bumberger, Maximilian Ullmann, Reinhold Ranft

Orta saha: Doğan Erdoğan, James Holland, Nemanja Celic, Peter Michorl, Florian Jamnig, Dominik Frieser, Thomas Goiginger, Alexander Riemann, Fabian Benko, Joao Victor,

Forvet: Samuel Tetteh, Yusuf Otubanjo

Avrupa kupalarında 208.randevu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam Avusturya temsilcisi LASK Linz’e konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 208. maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 207 maçından 80 kez kazandı. 83 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 44 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 274 kez havalandıran Kara Kartal, kalesinde ise 294 gol gördü.

Tecrübeli hocayla 30.karşılaşma

Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik direktörlüğünde 30. Avrupa kupası maçını oynayacak. Siyah- Beyazlı takımın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör unvanını elinde bulunduran Güneş, LASK Linz önünde rekorunu 30 müsabakaya yükseltecek. Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 29 karşılaşmada, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş dönemindeki Avrupa kupası maçlarında 50 gol atan Beşiktaş, kalesinde 40 gole engel olamadı.

Kara Kartal’ın en büyük başarısı...

Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Kara Kartal, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah- Beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Dış sahada hedef 27.zafer

Kara Kartal, LASK Linz maçıyla Avrupa kupalarında 104. dış saha maçına çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki karşılaşmalardan 26’sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 19 maçtan beraberlikle ayrılan Siyah-Beyazlı takım, 58 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 118 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 191 gol gördü. Beşiktaş, bu akşam Linz’i yenip dış sahadaki 27. zaferini almayı planlıyor.

Gözler yine Babel’de!

Siyah-Beyazlılar’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında LASK Linz’i 1-0 yendiği karşılaşmada Kara Kartal’ın golü, Ryan Babel’den gelmişti. Rövanş mücadelesi öncesinde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, bu akşamki mücadelede de şovuna devam etmeye çalışacak. Teknik direktör Şenol Güneş’ten sık sık ileri bölgede pozisyon kovalaması yönünde talimat alan tecrübeli oyuncu, ek olarak uzaktan yapacağı sert vuruşlarla rakibi zorlayacak. Forvet hattında yer alacak Cyle Larin’le koordineli bir şekilde görev yapacak olan Babel, genç Kanadalı’yla birlikte rakibi evinde yıkıp Play-Off’u takımına getirmek için çaba gösterecek.

Beşiktaş’ın Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıktı.

Avrupa’daki en farklı galibiyetini bu sezon aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine bu sezon ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile Vodafone Park’ta oynadığı rövanş mücadelesini 6-0 kazanarak, tarihinin en farklı galibiyetine imza attı. Avrupa kupalarında 2002-2003 sezonu UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 yenen Beşiktaş, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv’i 2011-2012 sezonu UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul’da 5-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, 2005-2006 sezonu UEFA Kupası’nda Liechtenstein ekibi Vaduz’u evinde 5-1 yendi.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetle saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlılar, 1958-1959 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Beşiktaş ayrıca, 1986-1987’de aynı kupanın 2. turunda Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL’in maça gelmemesi sonrası hükmen galip ilan edildi ve turu geçen taraf oldu.

Avusturya takımlarıyla 9. maç

Beşiktaş, LASK Linz karşısında Avusturya ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 9. müsabakasını oynayacak. Avrupa’da bir Avusturya takımına karşı ilk maçını 1960-1961 sezonunda yapan Beşiktaş, geride kalan 8 karşılaşmanın tamamını Rapid Wien ile oynadı. Rakibini 3 kez yenen siyah-beyazlılar, bir maçtan beraberlikle ayrıldı, 4 karşılaşmada ise mağlup oldu.

En golcüsü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde Avrupa arenasında fileleri 14 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin eski oyuncularından Brezilyalı Bobo, 12 golle ikinci sırada yer alıyor. Portekizli Ricardo Quaresma ile geçen sezon ortasında takımdan ayrılan Cenk Tosun’un ise 11’er golü bulunuyor. Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan Ryan Babel ile Gökhan Töre, Avrupa kupalarında kaydettikleri beşer golle dikkati çekti. Cyle Larin ise B36 Torshavn ile oynanan maçta 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.



