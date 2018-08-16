Beşiktaş Kagawa'da ısrarlı... Chadli için İngiltere'de yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Siyah- Beyazlı yönetim rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, 10 numara için listenin 1. sırasında bulunan Kagawa'nın kulübü Dortmund'a resmi teklifte bulunacak.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda görmeyi çok istediği Japon futbolcu için Alman kulübüne 2. kez kiralama teklifi yapılacak. Daha önceki ilk görüşmede Dortmund'la bir anlaşma sağlanamamıştı.

​KAGAWA'YA 2.5 MİLYON EURO

Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in Kagawa için Dortmund'a yıllık 1.5 milyon Euro, Japon oyuncuya da 2.5 milyon Euro yıllık önereceği öğrenildi. Gelecek cevaba göre B Planı belirlenecek.

Kaynak: Takvim