Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu transfere son noktayı koymak için girişimlerini hızlandırdı. Kartal, listenin ilk sırasına aldığı Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı kiralama konusunda Alman kulübü ile anlaşma noktasına geldi.

Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncuyla ise alacağı yıllık ücret konusunda görüşmelere devam ediyor. Tecrübeli isim, Beşiktaş’tan 4 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise bu rakamı indirmek için oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Kagawa istediği rakamda indirim yaparsa Başkan Fikret Orman bu transfere son noktayı koyacak.

2010 YILINDA ZİRVE YAPTI

Dortmund, Fürt ile oynadığı son kupa maçının kadrosuna Kagawa’yı dahil etmedi. 29 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile 2020 yıllığına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi, Alman ekibi ile satın alma opsiyonu konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2010 yılında transfer olduğu Dortmund’da sergilediği performansla kariyerinin zirvesine çıktı. 2012 yılında Manchester United’a transfer olan Japon futbolcu, 2014’te yeniden Dortmund’a döndü. Kagawa, geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmada 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

CHADLİ DE LİSTEDE YER ALIYOR

Shinji Kagawa, Japonya Milli Takımı’nda da 89 kez forma giydi ve 29 gol kaydetti. Öte yandan Kartal, bir diğer orta saha oyuncusu Nacer Chadli ile de ilgileniyor. West Bromwich Albion forması giyen 29 yaşındaki Belçikalı futbolcunun kadroya katılmasını Teknik Direktör Şenol Güneş çok istiyor. Siyah-Beyazlı yöneticiler başarılı oyuncuyu kadro dahil etmek için tüm şartları seferber etmiş durumda. (Akşam)