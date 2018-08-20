Beşiktaş, Joe Alexander ile anlaşma aşamasına geldi

Beşiktaş, Dusko Ivanovic’in başa gelmesinden sonra transfer hamlelerini bir bir yapmaya başladı.

Yaz başından bu yana henüz resmi bir hamle yapmayan Beşiktaş, koç koltuğu için Ufuk Sarıca‘nın yerini Dusko Ivanovic’le doldurduktan sonra transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah Beyazlılar, 4 numara transferi için geçtiğimiz sezonu İsrail Ligi ekiplerinden Hapoel Holon’da geçiren Joe Alexander ile anlaşma safhasına geldi. İki taraf arasında 1+1 yıllık kontrat görüşmelerinde artık detaylar kaldı.

Alexander, Holon formasıyla İsrail Ligi’nde 14 sayı 5.3 ribaunt istatistikleri ile kendini göstermişti. 31 yaşındaki oyuncu NBA’de beklentileri karşılayamadıktan sonra kıtamıza gelip Maccabi Tel Aviv ve Sassari gibi takımlarda da forma giymişti.

Beşiktaş, Vytenis Cizauskas transferinde de son aşamaya gelmişti.

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