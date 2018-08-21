Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Nijeryalı basketbolcu Evelyn Akhator'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kadın Basketbol Takımımız Nijeryalı basketbolcu Evelyn Akhator'u kadrosuna kattı.

2018-19 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, Evelyn Akhator ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2017 yılında Dallas Wings tarafından 1. tur 3. sıradan draft edilen Evelyn Akhator, 190 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır.

2 Şubat 1995 doğumlu olan Evelyn Akhator 2017 yılında Kentucky'den mezun oldu.

Kentucky'deki son sezonunda (2016-2017) 34 maçta görev alan başarılı basketbolcu; 15.8 sayı, 10.9 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2017-2018 sezonunda Rusya'nın Dynamo Novosibirsk Region takımında forma giyen Evelyn Akhator 20 karşılaşmada süre aldı ve 12.4 sayı, 8.5 ribaund ortalamalarıyla oynadı."