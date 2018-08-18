Beşiktaş, Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Bş. Bld. Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kamp yaptığı otelin sahasında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapılırken, idman takım halinde ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yapıldığı antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Öte yandan Erzurum Beşiktaşlılar Derneği üyeleri ile Erzurum Beşiktaş Futbol Okulu'nun öğrencileri, siyah-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Beşiktaşlı futbolcular ile öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 19.15'de Bş. Bld. Erzurumspor ile karşılaşacak ve maçtan sonra özel uçakla İstanbul'a dönecek.