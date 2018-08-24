Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

Dün oynanan Partizan maçında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve dar alanda kontrol pas çalışması yapılan antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.