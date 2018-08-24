Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun 3. haftasında heyecan kaldığı yerden tam gaz devam ediyor. Beşiktaş bu hafta Antalyaspor'u sahasında ağırlayacak. Bu zorlu mücadele öncesi lige 2'de 2 yaparak başlayan ev sahibi, zorlu Partizan maçı sonrası yorucu maç temposuna devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu rakiplerinin gerisinde kalan ve yeni sezonda hedefini yeniden şampiyonluk olan Şenol Güneş'in sahaya rotasyon yapıp çıkıp çıkmayacağı şimdiden merak konusu. Antalyaspor da ise tek hedef galibiyet. Geçtiğimiz sezonu kötü rüyalar gören ancak ligde yine de kalmayı başaran Akdeniz ekibi bu sezon hedefi orta sıralar. Ancak ligin ilk 2 haftasında alınan sadece bir puan olması Kırmızı Beyazlı ekibni Beşiktaş maçına farklı bir motivasyonla sahaya çıkmasına neden olacak.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

26 Ağustos Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Biletler kapış kapış

Pazar günü Antalyaspor ile sahasında kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş’ta biletler adeta yok satıyor. Edinilen son bilgilere göre, 42 bin kapasiteli Vodofone Park’ta kombineler dahil satılan bilet sayısı 30 bin civarına dayanmış durumda. Kırmızı-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşma bayram tatiline denk gelmesine rağmen maç günü statta 30 binden fazla Siyah-Beyazlı seyircinin olması bekleniyor.

Kartal’da Antalya mesaisi başladı

Siyah-Beyazlılar, pazar günü Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Önceki gün Partizan maçında oynayan futbolcular ise salonda rejenarasyon ile çalışmalarını tamamladı. Kara Kartal, bugün 19.00’da basına kapalı yapacağı idman ile hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.