Beşiktaş-Antalyaspor maç sonucu: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan maçta Antalyaspor'u ağırladı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Siyah Beyazlılar, mücadeleye taraftarının büyük bir desteği ile sahaya çıktı. Maça damga vuran isim Antalyaspor kalecisi Buffin oldu.

Maçtan dakikalar

Mücadelenin 3. dakikasında Antalyaspor'da Hakan Özmert ceza sahasının dışından kaleyi yokladı. Beşiktaş'ta genç file bekçisi Utku Yuvakuran topu kontrol etti.

Oğuzhan'dan şık hareket

5. dakikada Tolgay'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan şık bir kontrol ile topu bir anda önüne aldı ve rakip savunmayı ekarte etti. Ancak Oğuzhan'ın vuruşunda top auta gitti.

Babel gole yaklaştı

Maçta net pozisyonlar bulan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu bu dakikaya kadar. 8. dakikada Quaresma sağ kanattan ceza sahası içine doğru uzun mesafeli bir orta açtı. Savunma arkasına sarkan Ryan Babel'in gelişine şutunu Boffin kurtardı.

Mücadelenin 9. dakikasından maçın ilk sarı kartı Antalyaspor'dan Bahadır'a çıktı. Bahadır Babel'e yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı. Kazanılan serbest vuruşta sol çarprazda topun başında geçen isim Quaresma oldu. Portekizli yıldız direk kaleyi düşündü. Baffin yine başarılı bir şekilde topu çelmeyi başardı.

Quaresma direğe takıldı

14'te Beşiktaş'ın sağ kanattan, köşe gönderine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Quaresma'nın şutu barajdan sekip kaleye yöneldi. Boffin'in son anda dokunduğu top üst direkten oyun alanına geri döndü. Beşiktaş 15 dakikalık dilimde rakibine karşı oldukça üstün bir oyun sergiledi.

Antalya öne geçti!

Ortadan gelişen Antalyaspor atağında iki kişinin arasına giren Hakan Özmert ceza yayı gerisinden topu havalandırdı. Adriano'nun kafasından seken topu önüne alan Doukara sol çaprazdan yerden bir vuruşla topu Utku'nun bacaklarının arasından ağlara yolladı: 0-1 Beşiktaşlı futbolcular VAR itirazında bulundular. ANcak hakem Halis Özkahya orta noktayı gösterdi.

Çarpan top Utku'yu yanıttı

24'te Doukara'dan pası alan Hakan Özmert, kaleyi cepheden gören bir noktadan sol ayağıyla sert vurdu. Doukara'ya çarpıp yön değiştiren top Utku'yu yanıltıp sol köşeden ağlara gitti: 0-2

Negredo farkı 1'e indirdi

26. dakikada Beşiktaş savunmasından içeri doldurulan uzun topa babel hareketlendi, bu sırada kalesinden çıkan Boffin'in yumrukladığı topa ceza alanı dışından Negredo kafayla aşırtma bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı: 1-2

Maçın 30. dakikasında Celustka sarı kart gören isim oldu. Quaresma sol kanattan gönderilen uzun topu göğsüyle önüne almak isterken Celustka topu eliyle kesti ve sarı kart gördü.

31. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan kullandığı faul atışında Negredo ceza sahasında topa kafayla vurdu, top auta gitti.

Bu kez asist Doukara'dan

Mücadelenin 33. dakikasında Antalyaspor'da Doğukan'ın başlattığı atakta Doukara soldan ceza alanına girdi ve pasını kale alanına doğru çevirdi. Utku'yu geçen topu arka direkte Yekta Kurtuluş boş kaleye yolladı: 1-3. Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez Süper Lig maçlarında 3 gol yedi.

34'te sağ kanattan Quaresma'nın ortasında Caner'in kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Oğuzhan sol ayağıyla vurdu, top Boffin'in bakışları arasında direk dibinden auta çıktı.

Beşiktaş ataklardan yararlanamadı

Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta kale alanına doğru yönelen topa Gökhan ve Pepe hareketlendi ancak ikisinin de dokunamadığı topu Boffin yumrukladı.

Şenol Güneş art arda gelen gollerin ardından oyuna müdahalede bulundu ve 37. dakikada Tolgay Arslan'ın yerine oyuna giren isim Gökhan Gönül oldu.

Beşiktaş ablukaya aldı ama...

45+1. dakikada Caner'in ceza alanına doldurduğu, Pepe'nin indirdiği topu kafayla önüne alan Negredo penaltı noktası üzerinden çok sert vurdu. Boffin'in çıkardığı topa sağ çaprazdan Gökhan Gönül gelişine vurdu, top bu kez de yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 3-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Babel'den pası alan Quaresma ceza alanı dışında vuruş açısı ararken Vainqueur'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş çok hafif sol çaprazdan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Quaresma'nın serbest vuruşunda top Boffin'in kontrolünde üstten auta gitti.

Mücadelenin 54. dakikasında Caner'in pasında topu alan Oğuzhan ceza alanı dışından sert vurdu, Boffin topu güçlükle çeldi. Bu pozsiyonun ardından Beşiktaş baskıyı sürdürdü. Bu kez Quaresma'nın ortasında ters tarafa açılan topa Caner çok sert vurdu, Boffin bir kez daha topu köşeden çıkardı.

Pepe farkı bire indirdi

Maçta dakikalar 56'yı gösterdiğinde Beşiktaş'ın sağlı sollu ortaları golü getirdi. Negredo'dan pası alan Quaresma sağdan ortaladı, kale alanı içinde Pepe iyi yükseldi ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-3. Golün ardından Beşiktaş'ta bir oyuncu değişikliği daha yaptı ve Vida yerine Larin oyuna giren isim oldu.

60. dakikada bu kez oyuncu değişikliği yapan taraf Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibinde Vainqueur'ün yerine oyuna giren isim Drole oldu.

62. dakikada Antalyaspor'un en etkili isimlerinden biri olan Doukara, Caner Erkin'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

64'te Antalyaspor'da zorunlu bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Sakatlanan Bahadır yerine oyuna giren Salih Dursun oldu. Oyunun soğuduğu yönünde itiraz eden Beşiktaşlı futbolcuları hakem Halis Özkahya sakinleştirdi.

Maçın 65. dakikasında Ricardo Quaresma, Antalyaspor'un hızlı atağını kesmek için Yekta'ya sert harekette bulununca hakemden sarı kartı gören isim oldu.

Antalyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Doğukan'ın yerine oyuna Danilo girdi.

Boffin'den yine başarılı kurtarış

70'de Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Larin kafayla vurdu, kaleci Boffin güçlükle topa müdahale etti. Pozisyonunda devamında Nazım Sangare ayağından sektirdiği topa yetişmek isterken Caner Erkin'e yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Mücadelenin 74. dakikasında Caner Erkin de sarı kart gören isimlerin arasına katıldı. Maçta dakikalar ilerledikçe kartların sayısı arttı.

Müacadelede bir kart daha çıktı. 78'de oyuna sonradan giren Danilo, Gökhan Gönül'e yaptığı sert hareket sonrası Halis Özkahya'dan kart gören isim oldu.

Boffin'den muhteşem bir kurtarış

81. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte bomboş kalan Babel sert bir kafa vuruşu yaptı. Ağlara doğru giden topu Boffin inanılmaz bir refleksle kornere çeldi.

83'te Antalyaspor file bekçisi Boffin'in oyunu soğuttu gerekçesiyle hakem Halis Özkahya yine sarı kartına başvurdu.

Sarı kartlar giderek çoğaldı. 85. dakikada oyuna yine sonradan giren Salih Dursun rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

Caner şansını uzaktan denedi

Mücadelenin 86. dakikasında Caner Erkin'in ceza sahasından çektiği şutu yine Boffin başarılı bir şekilde çıkarmayı başardı.

Pepe direğe takıldı

88'de Beşiktaş atağında Quaresma'nın ortasına ön direkte Pepe nefis bir kafa vuruşu yaptı. Top, kaleci Boffin'in bakışları arasında direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin 90. dakikasında Şenol Güneş son hamlesini de yaptı ve Quaresma yerine oyuna giren isim Gökhan Töre oldu.

Maçın 90 dakikası tamamlandı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf Antalyaspor oldu. 3 puanı hanesine yazdıran Akdeniz ekibi puanını 4'e yükseltti. Beşiktaş ise ligdeki bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

İşte 11'ler

Beşiktaş: Utku, Adriano, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Negredo

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Doukara

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta kalede Utku Yuvakuran görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin son idmanında sakatlık yaşayan tecrübeli file bekçisi Tolga Zengin kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Utku Yuvakuran forma giydi.

Beşiktaş’a 2016-2017 sezonunun başında transfer olan 20 yaşındaki Utku, siyah-beyazlı formayla ilk kez Süper Lig maçına çıktı. 2016-2017’de Türkiye Kupası’nda Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği maçlarında forma giyen genç kaleci, geçen sezon da Manisaspor ile oynanan kupa mücadelesinde kalede yer almıştı.

Şenol Güneş’ten 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile oynanan maça göre Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Tolga Zengin’in sakatlığı nedeniyle Utku Yuvakuran’ın oynadığı siyah-beyazlı ekipte Partizan mücadelesinde ilk 11’de sahada yer alan oyunculardan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Cyle Larin, Antalyaspor karşısında yedek soyundu.

Necip Uysal’ın yerine orta sahada Oğuzhan Özyakup görev yaptı. Sakatlığı nedeniyle Partizan maçında forma giyemeyen Ryan Babel ilk 11’de şans bulurken, Gökhan Gönül’ün yokluğunda sağ bekte Adriano Correia oynadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle aynı karşılaşmada kadroda bulunmayan Alvaro Negredo da Antalyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

Yedek kaleci Ersin Destanoğlu

Siyah-beyazlı ekibin 17 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu da yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş’ta ayrıca Enzo Roco, Güven Yalçın, Dorukhan Toköz, Umut Nayir, Gökhan Töre ve Vagner Love maça yedek başladı.

Karius tribünde

Siyah-beyazlı ekibin Liverpool’dan 2 yıllığına kiraladığı Alman kaleci Loris Karius da maçı tribünden takip etti.

Taraftarlar, Karius’a sevgi gösterisinde bulundu.

Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan Tolga Zengin ve Jeremain Lens de tribünden maçı izledi.

Saha zemini düzelmeye başladı

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki maçta diğer karşılaşmalara göre oyuncular daha iyi bir zeminde mücadele etme fırsatı buldu.

Vodafone Park’ın saha zemininde daha önceki maçlarda görülen bozulmaların giderildiği gözlendi.

Taraftarlardan İlhan Mansız ve Guti’ye destek

Beşiktaşlı taraftarlar, antrenörler İlhan Mansız ve Guti Hernandez’e büyük destek verdi.

Siyah-beyazlılar, saha kenarında oyuncuların çalışmasını takip eden İlhan Mansız’ı tribünlere çağırdı. Mansız, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Taraftarlar, Guti lehine de tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor karşısında da takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu.



