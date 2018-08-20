Bayram Bektaş: "Umarım şeytanın bacağını kırarız"

Üzgün olduklarını söyleyen Bayram Bektaş, "Mücadeleye baktığımızda biz buraya kendi oyunumuzu oynamaya geldik, öyle de yaptık. Rakibimiz kendi evinde kaybetmeyen bir rakip ama biz kendi oyun mantalitemizi yansıtmak için sahaya çıktık. Daha fazla koşan taraftık, daha fazla pozisyona giren taraftık. Hep atak futbol oynadık. Sayısal olarak üstümüze fazla gelen bir rakip vardı. Çalıştıklarımız oturdu diyebilirim ama sonuçlandırmada eksik kaldık. Yine gol ararken, kontradan gol yedik. İkinci yarıda kendi futbolumuzu oynadık. İkinci yarı topa sahip olma farkını da düşürdük. Yine golü aradık, yine net gol pozisyonlarımız var. Ben bile zıpladım gol diye. Ben oyuncularımı kutluyorum. Ben bu mücadelede en az bir puan hakkımız olduğunu düşünüyorum. Üzgünüz ama kendi oyunumuzu oturtuyoruz. Borges de takıma çabuk adapte oldu. Üç oyuncu eksik çıkmamıza rağmen onların yerine oynayan oyuncuları kutluyorum. Bizim oyuncularımız bu mücadeleyi verdikten sonra, bir iki hafta sonra umarım şeytanın bacağını kırarız" dedi.

"GÖKTUĞ'DAN MEMNUNUM"

Kırmızı kart cezalısı Beto'nun yerine forma giyen Göktuğ'nun iyi bir kaleci olduğunu söyleyen Bektaş, "Geçen sene bir alt ligde gayet başarılı bir sezon geçirdi. Bugün de güzel kurtarışlar yaptı. Ben görevini yaptığını düşünüyorum. Maçın ardından onu da tebrik ettim" ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ardından hakemin yanına gitmesinin sorulması üzerine Bektaş, "Hakemin yanına gitmemin sebebi, 6 oyuncu değişikliği, bir kez VAR şikayeti ve Halil'in çok fazla darbe alarak yerde kalmasının süresinden bahsettim, hakkı 4 dakika mıydı dedim. Kendi nedenlerini anlattı, ben de bir şey demedim tebrik ettim" diye konuştu.

"BİTİREBİLECEĞİMİZ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

"Göztepe'nin bu sezonki hedefi nedir" sorusuna yanıt veren Bayram Bektaş, şu ifadeleri kullanarak sözlerini noktaladı: "Bu seneye geçiş sezonu olarak bakıyoruz. Mali kriterlere giremem ben, o yönetimin işi. Bizim hedefimiz, bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek. Tabii ki küme düşme hattının uzağında, bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz."