Bayram Bektaş: Kazanırken yanlışlarımızı da gördük!

Bayram Bektaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Maçtan önce dediğim gibi, ilk 2 haftada iyi oynayıp puanları alamadık. Bugün gerçekten çok istekli var arzuluyduk. Bu maçı da kaçırmayalım diye çıktı. Stratejimiz iyiydi. Takımın boyunu kısaltarak, net pozizsyonlara girdik. Sonuçlandırmalarda sıkıntı yaşadık. Orta sahada tempo düşünce Poko'yu oyuna aldık. Dinamikliğimiz arttı. Hücumsal olarak da tempo kattı. Sonra Halil'in golü, her zaman olacak bir şey değil ama, galibiyet hasretini dindirdik. Yanlışlarımızı biliyoruz. Kazanırken de ders almak lazım. Lig çok uzun.

Deniz Kadah forvette yeterli mi diye soruluyor ama o forvet arkası bir oyuncu. Forvetteki boş alanlara koşu yapıp ortalama 10 gol bulabilen bir oyuncu. Ghilas hazır olmadığı için mecburen onu forvette kullanıyoruz ve o da aslanlar gibi mücadele ediyor. Yönetimimiz bir hamle yapacaktır bekliyoruz. Tüm oyuncularımı kutluyorum.