Bayern Münih-Hoffenheim maç sonucu: 3-1

Almanya Bundesliga'nın açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, Allianz Arena'da Hoffenheim'ı ağırladı. Mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. 23. dakikada Thomas Müller, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk yarıda tempo biraz düşük olunca Müller'İn tek golü devrenin de sonucu oldu. Maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf Hoffenheim oldu ve Adam Szalai 57. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Maçın bu bölümünden sonra kilidi açmak Bayern açısından hiç kolay olmadı. Geçen sezon da Nagelsmann'ın öğrencileri deplasman maçlarında golü bulduktan sonra savunmasını sert bir şekilde yaparak dikkat çekmişlerdi.

Ancak geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Robert Lewandowski yeni sezona golle başladı. Polonyalı forvet 79. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golün sahibi oldu.

Maçtaki son sözü söyleyen isim ise Arjen Robben oldu. Hollandalı yıldız futbolcu ilerleyen yaşına rağmen oynadığı oyunla göz doldurdu. Robben 86. dakikada maçı skorunu belirleyen golü kaydetti. 3-1 Bayern'in üstünlüğü ile sona erdi.