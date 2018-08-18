Battlefield 5 Battle Royale Modu gösterildi!

Yayınlanan tanıtım videosu ile oyunları yeniden bambaşka bir atmosfere davet eden yapımcılar, yıkım temasıyla oyuncuları oldukça etkileyecek. Büyüleyen grafikleriyle oyunseverleri saatlerce ekran başına bağlayacak olan EA DICE, çok kısa bir süre içinde oyunu piyasaya sürecek.

Gamescom tanıtım videosunun 1.37‘inci dakikasında Battlefield 5 PUBG modu ilk kez oyunculara gösterildi. Sunulacak Battle Royele modunu, geliştirilen oyunun mekanikleriyle harmanlayacak olan DICE yayınlamış olduğu tanıtım videosunun şimdiden etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.

İki yeni oyun modu gelecek ve bu oyun modlarından Grand Operation, Battle-Royale benzeri mekanikler sunacak. 64 oyunculuk bu mod, günlerce sürecek bir savaşa sahne olacak ve cephede ölümün dönüşü olmayacak. Hikaye desteği bulunacak bu oyun modu, dinamik yapısıyla türe yeni bir soluk getirecek. Oyuncuların ilgisi sürekli olarak ara sahneler ve sürekli değişen savaş bölgeleriyle yüksek tutulacak.

Oyunun belirlenen çıkış tarihi ise 19 Ekim olarak açıklandı. Ama Battlefield V: Deluxe Edition versiyonunu ön siparişle satın alırsanız 2 gün önceden, 16 Ekim’de oyuna ulaşabileceğinizi de hatırlatalım.

Tanıtım videosu için tıklayın