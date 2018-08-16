Son günlerde döviz kurlarının sürekli değişkenlik göstermesi nedeniyle transferde fazla aceleci davranmayan ve garanti adımlar atmaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, yeni bir yol haritası çizdi.

Ağustos ayının sonunda bitecek olan transfer döneminde Vida ve Negredo’yu satarak gelir yaratmak isteyen siyah-beyazlı kulüp, bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vida için menajerler aracılığıyla Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle temas halinde olan yönetim, bu oyuncunun gitmesi durumunda, gelecek olan paraya göre ilk önce golcü transferine noktayı koyacak. Bugüne kadar oynayan resmi maçlarda, orta sahada ciddi sıkıntılar olmadığını gören yönetim ve teknik heyet, önceliğini golcü transferine verecek. Beşiktaş’ın tek eksiğinin tecrübeli ve son vuruşları iyi olan bir golcü olduğu konusunda fikir birliğine varan yönetim, Liverpool’da oynayan Origi ile ilgilenmeye devam ediyor.

Kaleci ve 10 numara transferlerinde şimdilik beklemeye geçen siyah-beyazlılar, Negredo için de İspanyol kulüpleriyle görüşmeye devam ediyor. Beşiktaş Yönetimi, golcü transferinde ise bonservis ödemeyecek. Yönetim tamamen kiralama formülü üzerinde çalışırken, gerekirse transferin son gününe kadar arayışlara devam edilecek. (Skorer)