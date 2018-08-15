Avustralya olimpiyatlara askeri eğitimle hazırlanacak

Avustralya Spor Komisyonu (AIS) ve Avustralya Ordusu yayınladıkları ortak açıklamada, olimpiyatlarda mücadele edecek Avustralyalı sporcuların performanslarını artırmak için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Askeri personel ve seçkin sporcuların bilişsel ve fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, iki kurum arasında ruh sağlığı, baskı altında performans, sakatlıkların önlenmesi ve yeteneklerin yüksek performansa dönüştürülmesi alanlarında iş birliği yapılacağı belirtildi.

Avustralya Spor Komisyonu Direktörü Peter Conde, iş birliğinin Avustralyalı atlet ve antrenörlerin potansiyelini artırarak daha fazla madalya şansına dönüştüreceğini söyledi.

Conde, "Bu programın, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpiklerde mücadele edecek 120 kişiden oluşan sporcu, antrenör ve performans ekiplerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

ASI ve Avustralya ordusu arasındaki anlaşmaya göre ilk çalışmaların Kasım 2018’de başlaması öngörülüyor.

AA