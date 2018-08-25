Başkan Aydın’dan milli güreşçilere moral ziyareti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı’na moral ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, millilerin 22-28 Ekim tarihlerinde Macaristan’da düzenlenecek şampiyonaya günde 3 idman yaparak hazırlandıkları bildirildi.

Takımın büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Takımın tek gayesi ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda en iyi şekilde temsil edip İstiklal Marşımızı çaldırmak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Bunun için var güçleriyle çalışıyorlar. Güreşçilerimizin ailelerinden uzakta özverili bir şekilde çalışması bizleri mutlu ediyor. Bizler de onları yalnız bırakmayarak moral vermek istedik."

AA