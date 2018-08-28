Başakşehir’e Mısırlı sol bek

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Mısırlı sol bek Karim Hafez’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Turuncu-lacivertli ekip, bonservisi Mısır ekibi Wadi Degla’da bulunan 22 yaşındaki oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul’a getirdi.
Genç oyuncunun sağlık kontrolünden sorun çıkmaması durumunda satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Lens forması ile ligde 20 maça çıkan Karim Hafez 2 kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcu, oynadığı 20 maçın 18’inde ilk 11’de sahaya çıktı.
AA
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens’te forma giyen Mısırlı sol bek Karim Hafez’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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