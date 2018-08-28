Başakşehir, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 2 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisarspor mücadelesinde forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek Medipol Başakşehir takımı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını 30 Ağustos Perşembe günü sürdürecek.

AA