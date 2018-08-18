Başakşehir Emre Akbaba ile anlaşmıştı!

Transfer döneminin flaş isimlerinden Emre Akbaba ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu transfer için yarış içerisinde olduğu belirtilirken dün sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Emre Akbaba ve kulübü Alanyaspor ile görüşmelere başladığını borsaya bildirdi ve dün milli futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Ancak yeni bir detay daha ortaya çıktı. Emre'nin geçen sezonun devre arasında Medipol Başakşehir ile 600 bin Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi. Oyuncu ile anlaşan Başakşehir'in, daha sonra kulübü Alanyaspor ile görüştüğü ancak ödeme şartlarında yaşanan sıkıntı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Başakşehir, geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncu temsilcisi ile prensip anlaşmasına varılmasına karşın, ilerleyen süreçte başka kulüplerden gelen yüksek teklifler nedeniyle bizim de teklifi 3 kat artırmamız istenmiş, bu talep kulübümüz tarafından kabul edilmemiştir. Bu sebepten dolayı anlaşma sağlanamadığını belirtir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Emre Akbaba transferinin gündemimizden kalktığını kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca İstanbul ekibi, Alanyaspor ile ilgili de şu ifadeler yer vermişti:

Kulüplerle anlaşma noktasına geldikten sonra futbolcu temsilcileriyle anlaşma zemini aradığımızı belirtmek isteriz. Görüşmelere başladığımız günden bu yana kulübümüze karşı olan nezaketi nedeniyle Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.

Galatasaray'ın ise bugün Emre Akbaba ile sözleşme imzaladıklarını borsaya bildirmesi bekleniyor.







