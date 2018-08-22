Başakşehir’de Clichy’nin PSG’ye satılacağı iddiası gündeme damgasını vurmuştu. FANATİK iddiaların perde arkasına ulaştı.

Tecrübeli sol bek oyuncusu için Fransızlar’ın menacerler aracılığıyla devreye girdiği, ancak Başakşehir’in önerilere kapısını kapattığı öğrenildi. Sol bek Alparslan’ın sakatlanarak diz ameliyatı geçirmesiyle kadrosunda Clichy’den başka sol kalmayan İstanbul ekibi bu nedenle Clichy için teklifleri değerlendirmeden reddediyor.

Hatta Clichy’nin satılması bir kenara İstanbul ekibi savunmanın soluna bir alternatif oyuncu kazandırmak adına arayışlara başladı.