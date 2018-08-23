UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde İngiliz ekibi Burnley'e elenen ve Süper Lig'e yoğunlaşan Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında evinde Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor'u konuk edecek. Sezona Trabzonspor'u mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan İstanbul ekibi, geçen hafta Kasımpaşa'ya yediği son dakika golüyle mağlup olmuştu. Turuncu Lacivertli ekip Akhisarspor'u eli boş göndererek seri yakalamak istiyor. Galatasaray'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor ise lige istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Susic'in öğrencileri, geçen hafta Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı. 2 maçta da etkili bir oyun ortaya koyan ve skor üretemeyen Akhisar, ilk galibiyeti zorlu Başakşehir deplasmanından çıkarmaya çalışacak.

Akhisarspor'da Rize maçında kırmıza kart gören Selezynov, Başakşehir maçında cezası sebebiyle görev alamayacak.

Başakşehir - Akhisarspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

Akhisar'ın Başakşehir kabusu

Ege ekibi İstanbul'da rakibiyle oynadığı son 4 maçı kaybetti. Kalesinde tam 13 gol gören yeşil-siyahlılar sadece 2 kez fileleri havalandırabildi. Akhisarspor, turuncu-lacivertlileri en son dış sahada 2012-13 sezonunda 2-0 mağlup ederken, geçen sene ise rakibine 2 maçta da boyun eğdi.

Akhisarspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e geçen yıl 2-1, 2016-17'de 5-0, 2015-16'da 2-0, 2014-15'te ise 4-0 yenilmekten kurtulamadı. Teknik direktör Safet Susic, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek oyuncularına uyarılarda bulundu. Başakşehir'in evinde kolay kolay puan kaybetmediğine dikkat çeken Boşnak çalıştırıcı, "Takımıma güveniyorum. Seleznyov gibi önemli bir futbolcumuz cezalı ama mazeret üretmeden işimizi yapacağız" dedi.