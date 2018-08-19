24 yaşındaki milli tenisçi Başak Eraydın, bu sezon ikinci, toplamda 14. tekler şampiyonluğunu İspanya’nın Las Palmas kentindeki 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında kucakladı.

Toprak zemindeki organizasyonun 4 numaralı seribaşı ismi Başak, ev sahibi ülkeden Guiomar Maristany ile kozlarını paylaştığı final mücadelesinde güçlü bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz hafta ikincilik ödülüne uzandığı Segovia’da mağlup ettiği Maristany’ye yine şans tanımayan Eraydın, 78 dakika sonunda 6-4, 6-3’lük setlerle galip gelmeyi başardı.

Çıktığı son 10 maçın 9’unu kazanan Başak, bir önceki gün tamamlanan çiftler kategorisinde ise partneri İpek Soylu ile birlikte ikincilik ödülüne uzanmıştı.



