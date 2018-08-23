Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık'lı savunma rotasyonuna bir isim daha eklemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Birçok isimle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine giren son isim Thomas Vermaelen oldu... Alınan bilgilere göre Belçikalı yıldız menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi. 32 yaşındaki Vermaelen, Barcelona'da forma şansı bulamıyor.

​95 GÜN SAHALARDAN UZAK KALDI

Yönetim hemen tecrübeli stoperi gündemine alırken, maliyet ve performans araştırması başladı. Ancak Vermaelen'in son yıllarda sürekli sakatlıkları ile gündeme gelmesi sıkıntı yaratıyor. Geçtiğimiz sezon da sakatlıklar nedeniyle toplam 95 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı yıldız için son kararı Fatih Terim verecek.

4 SEZONDA SADECE 41 MAÇ!

Arsenal forması altında gösterdiği performansla ismini duyuran Vermaelen, 2014'te 19 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Ancak yıldız futbolcu geride kalan 4 sezonda Katalan kulübünün formasıyla sadece 41 maçta sahaya çıkabildi. Vermaelen son olarak Belçika formasıyla Dünya 3.'lüğü yaşadı.

Kaynak: Takvim

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