Bakary Nimaga Hatayspor’da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, 2013 yılından bu yana Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden KF Sknderbeu forması giyen Malili orta saha oyuncusu Bakary Nimaga'yı transfer etti. Hatayspor Kulübü yöneticilerinden Aydın Toksöz, 23 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, “Arnavut Liginde şampiyonluklar yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan genç oyuncuyla inşallah Hatayspor’da da başarılı bir sezon geçireceğiz. Hatayspor’umuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Profesyonelliğe ilk adım attığı KF Sknderbeu’in 5 yıldır formasını terleten genç oyuncu, Hataysporla beraber yeni başarılara yelken açtığını ve elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.

2015-2016 yılında UEFA Avrupa Liginde KF Sknderbeu takımıyla Beşiktaş’a karşı forma giyen, 2017-2018 yılı Arnavut Süper Liginde de çıktığı 25 maçın 16’sında ilk 11’de görev alan Bakary Nimaga, oyunu iyi okuması, pres ve defansif yönüyle tanınıyor.