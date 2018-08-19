Bakan Kasapoğlu, Avrupa üçüncüsü basketbolcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da yapılan 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamlayan milli takımın teknik heyet ve oyuncularını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nı üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalya kazanan 16 Yaş Erkek Basketbol Takımı’nı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, gelecekte daha büyük başarılara imza atacak. Milli takımımızı ve onların başarısı için emek veren, destek olan herkesi tebrik ediyorum."

AA