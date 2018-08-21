Bahçeşehir Koleji hazırlıklarına başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yeni takımı Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Düzce’de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde 2018-2019 sezonu hazırlıklarına başladı.

Basketbol Süper Ligi’nin yeni takımı Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Düzce’de bulunan Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kırmızı lacivertli takım bayram süresince çalışmalarını burada sürdürecek.

Süper lig’e yükselmeleri ile beraber transfer sürecini hızlıca tamamlayan kulüp, Uniks Kazan’dan Quino Colom, Lokomotiv Kuban’dan Chriss Babb, Virtus Bologna’dan Marcus Slaughter, Galatasaray’dan Emir Preldzic’i, Banvit’ten Andy Rautins ve Can Altıntığ, Afyon Belediye’den Hadi Özdemir ve Alper Özcan’ı renklerine bağladı. Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği Türkiye Basketbol Ligi’nden sözleşmelerini devam ettirdiği Dewayne Whit Jr., Hakan Yapar, Yiğitcan Turna, Fatih Cantitiz ve Ata Kahraman ile kadrosunu tamamladı.

Kamp öncesi sağlık kontrollerini de tamamlayan Bahçeşehir Koleji, kampın ilk gününü sabah antrenmanını kondisyon ağırlıklı, akşam antrenmanını ise taktik çalışarak tamamladılar.