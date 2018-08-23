Bafetimbi Gomis resmen Al Hilal'de! İşte Gomis'in bonservisi

Galatasaray, Bafetimbi Gomis için Al Hilal kulübünden 6 milyon euro bonservis bedeli alındığını KAP'a bildirdi.

23 Ağustos 2018, Perşembe 23:16 Son Güncelleme: 23 Ağustos 2018, Perşembe 23:46
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı. Al Hilal kulübü, Galatasaray'dan transfer ettikleri Bafetimbi Gomis ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Al Hilal Kulübü'nün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Gomis, yeni takımının forması ile videoda yer aldı. Galatasaray bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıklamıştı. Sarı Kırmızılı kulüp Fransız futbolcu için 6 milyon euro bonservis bedeli alındığını KAP'a bildirdi. 




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