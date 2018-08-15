Maaşına zam istemesi sebebiyle bir süredir Galatasaray yönetimiyle arasında pürüzler olan ve takımdan ayrılabileceği konuşulan Bafetimbi Gomis'le ilgili Fransız medyasından bomba bir iddia geldi.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'ün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, Cim Bom'un yıldızı için ciddi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde Suudi ekibinin golcü futbolcu için Sarı Kırmızılı yönetime 11 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı öne sürülürken Gomis'e verilecek ücretinse 6 milyon euro olacağı kaydedildi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki santrfor, ligde oynadığı 33 maçta 29 kez fileleri sarsarak Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr