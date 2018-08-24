Galatasaray'ın 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Suudi Arabistan takımı Al Hilal'e gönderdiği Bafetimbi Gomis, Instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

İşte Fransız golcünün Sarı Kırmızılılar için yazdığı veda mesajının tamamı:

"Bugün, iki duyguyu birden yaşıyorum. Yeni bir ülke ve yeni bir kulübe gideceğimden ötürü mutluyum. Ancak evim gibi gördüğüm bir ülkeden ayrıldığım için de üzgünüm.

Galatasaray; futbol tutkusunu yeniden keşfettiğim, beni önemli hissettiren, bana kariyerimin ilk lig şampiyonluğunu yaşatan ve Süper Lig gol krallığının zirvesine Aslan pençesini geçirmemi sağlayan bir kulüp oldu.

Futbol, büyük ve güzel bir şey. Fakat tüm bunlardan daha önemli olan şey insanoğlu.

Burada gördüğüm sevginin asla eşi olmayacak. Galatasaray taraftarı; kulübü için yaşayan, beni özellikle zor zamanlarımda olmak üzere her zaman destekleyen ve bugüne dek gördüğüm en inanılmaz taraftar.

Bu müthiş kulübe veda ederken bir aileden ayrılıyorum. Onlar olmadan tüm bunları asla başaramayacağım takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aynı şekilde bana her daim yardım eden yöneticilere de çok teşekkür ediyorum.

Bana çok şey katan ve bizim rahatımız için hiç yorulmadan çalışan personellerimize de çok teşekkürler...

Teşekkürlerin en büyüğü ise bana şampiyon olmanın ne olduğunu öğreten hocamız Fatih Terim'e! Bu yaşımda bir şey öğrenebileceğimi hiç düşünmemiştim ancak o, bana bunun tersini gösterdi.

Türkiye'de yeniden kendimi bulmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahipsiniz ve bu yüzden gururlu, güçlü ve birlikte olun.

Galatasaray'daki ailemin ayrılma kararını çok zor verdiğimi bilmesini isterim. Bir kişinin ailesinden ayrılması çok zordur ancak hayatta bazen böyle oluyor. Önceden kestiremediğimiz durumlar ve almamız gereken kararlar da hayatın bir parçası.

Bu kulübe daha çok şey vermek isterdim ancak buradan görevini tamamlamış bir şekilde ayrılıyorum. Sizi asla unutmayacağımı bilmenizi isterim. Bugün belki bir sayfa kapanmış olabilir ancak bu, kesinlikle hikayenin sonu değil. Çünkü siz her zaman kalbimde olacaksınız.

Sizi seviyorum!"

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr